Профілактика коронавірусу: анонсовано всеукраїнську інформкампанію

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Як стало відомо NNS, у рамках інформаційної кампанії щодо профілактики інфікування та поширення коронавірусу в Україні Держпраці та Держспоживслужба проводитимуть роз'яснювальну роботу серед працівників. Про це повідомляє Укрінформ.

Повідомляється, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов анонсував кампанію під час брифінгу «Державна підтримка підприємств та заходи із детінізації сфери працевлаштування».

«У нас є дві служби — це Держпраця, яка піклується охороною праці та неформальною зайнятістю і Держспоживслужба. Зараз ми попросимо Держпраці пройти по оптовій, роздрібній торгівлі, по ресторанному бізнесу і транспорту. Від завтрашнього дня це буде всеукраїнська кампанія. Інспектори Держпраці будуть відвідувати ці точки. Всього планується охопити 107 тисяч підприємств», — сказав Милованов.

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Він зазначив, що Держспоживслужба відповідає за безпеку харчування.

«Інспектори цієї служби проведуть всеукраїнську кампанію. Вони підуть у садки та школи. Наші інспектори будуть проводити роз'яснювальну роботу педагогічному колективу. Кампанія стартує з 27 лютого по всіх шкільних та дошкільних закладах України і триватиме кілька тижнів. Загалом ми плануємо охопити понад 27,5 тисяч закладів, буде залучено 2500 фахівців», — сказав Милованов.