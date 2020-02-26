Уряд ліквідував предмет "Захист Вітчизни" для школярів

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Якстало відомо NNS, відтепер учні шкіл вивчатимуть оновлений предмет «Захист України» замість «Захисту Вітчизни». Відповідну постанову Кабінет Міністрів України ухвалив сьогодні, 26 лютого 2020 року, повідомляє Українське право з посиланням на Міносвіти.

«Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет «Захист Вітчизни» – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета «Захист Вітчизни» на «Захист України». Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Новий предмет стане обов’язковим для вивчення у 10-11 класах. Його мета – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях.

Учні вивчатимуть «Захист України» на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.

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