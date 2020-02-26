Зарядки для електромобілів хочуть встановити на всіх головних трасах України

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Як стало відомо NNS, в Україні планують встановити зарядки для електромобілів на головних магістралях. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише The Village Україна.

З 24 лютого дві зарядки також працюють на Центральному вокзалі у Києві, у міністерстві хочуть встановити зарядки й на інших вокзалах.

«На Центральному залізничному вокзалі Києва запрацювала зарядна станція для електромобілів. Плануємо встановити зарядні станції на інших вокзалах, а також на головних магістралях країни», — повідомив Криклій.

За словами Криклія, ринок електромобілів за 2019 рік зріс на 40%, тому потрібно працювати над законами для поширення електромобілів.

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