Переходим на летнее время: когда и куда крутить стрелки часов

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Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины», в последнее воскресенье марта украинцы перейдут не летнее время.

Как сообщает NNS со ссылкой на lenta.ua, в 2020 году переход с зимнего на летнее время состоится в ночь с 28 на 29 марта.

29 марта в 3:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.

Главной причиной перевода стрелок часов является экономия электроэнергии в связи с увеличением светового дня.

Первый переход на летнее время состоялся в 1908 в Великобритании. Так в стране решили экономить ресурсы и пользоваться больше дневным светом.

Сейчас перевод часов с зимнего на летнее время и наоборот осуществляется в более 100 странах мира, в частности в 28 странах Евросоюза.

Однако есть у подобного мероприятия и противники. Сторонники «единого времени» отмечают, что экономия от перевода часов составляет всего 1-3%, в то время, как негативных последствий гораздо больше.

Перевод часов приводит к нарушению режима сна людей, а это в свою очередь тянет за собой целый «букет» последствий. У людей наблюдаются частые головные боли, обостряются хронические болезни сердечно-сосудистой системы, повышается раздражительность.

Кроме того, нарушение режима сна приводит к психологическим проблемам и снижению внимательности, что в свою очередь становится причиной более частых случаев ДТП.

Ученые отмечают, что в первые несколько недель после перехода на летнее время количество аварий на дорогах значительно возрастает.