Укрзалізниця спростила купівлю квитків: подробиці

Завантажте мобільний додаток сайту

Укрзалізниця в рамках експерименту скасувала бланки замовлень. Тепер українцям буде простіше купувати квитки на 8 поїздів. Про це NNS дізналася з повідомлення РБК-Україна.

Зазначається, що даний експеримент буде тривати лише один місяць.

Пасажири тепер можуть купувати квитки на поїзд і відразу ж йти на посадку, а не йти в касу, щоб обміняти бланк на квиток, як це було раніше, якщо купувати електронний квиток за годину-дві до відправлення.

Дана можливість діє для наступних поїздів:

7/8 Харків - Одеса;

7/8 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці;

37/38 Київ - Запоріжжя;

105/106 Київ - Одеса;

79/80 Київ - Дніпро;

29/30 Київ - Ужгород;

91/92 Львів - Київ;

63/64 Харків - Київ.

Раніше ми писали: Україна розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною

Про це розповів менеджер Укрзализниці Олександр Рудоманов на своїй сторінці в Facebook. Він також пояснив, що дані поїзди були обрані через те, що у них невелика кількість зупинок, і на їх маршруті є мобільний інтернет. Крім того, у провідників достатня кількість сканерів.

Рудоманов також зазначив, що бланки замовлень можуть повернутися назад, але він буде боротися за те, щоб цього не сталося. За його словами, в подальшому планується збільшити кількість таких поїздів і взагалі скасувати бланки замовлень.