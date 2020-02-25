Увага шахраї! В інтернеті з'явилися фейкові відповіді на ЗНО-2020

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Як стало відомо NNS, у мережі шахраї продають фейкові відповіді на завдання тестів ЗНО 2020 року. Про це повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти, інформує Еспресо.TV з посиланням на Освіта.ua.

За інформацією УЦОЯО, як і в попередні роки, задовго до проведення зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють «привабливими» пропозиціями, зокрема різні канали в Telegram.

«Спритники за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2020 із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми. Наприклад, для «переконливості» надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО», — зазначають в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Окрім того в УЦОЯО наголошують, що в Центрі створено потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення ЗНО. Укладають тести і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

«Окремо зазначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе», — повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Для підготовки до тестування учасники зовнішнього оцінювання можуть користуватись платформою ЗНО онлайн, що містить усі тести ЗНО минулих років, правильні відповіді на тести та коментарі до них.