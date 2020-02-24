Звільнені у грудні полонені отримають по 100 тисяч грн - Мінветеранів

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Як стало відомо NNS, українці, яких звільнили з полону в межах обміну із самопроголошеними «Л/ДНР» у грудні 2019 року, вже за тиждень отримають по 100 тисяч грн матеріальної допомоги. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

«З наступного понеділка люди отримають на свої банківські рахунки по сто тисяч грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання», — йдеться у повідомленні..

Там додали, що звільненим з полону продовжують надавати супровід та допомогу, зроблено кількадесят пропозицій із працевлаштування та з наданням житла. Продовжується допомога щодо зубопротезування та іншого відновлення після травм, отриманих у полоні.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова зазначила, що Офіс президента проводить переговори щодо купівлі квартир для звільнених громадян. Доки цей процес триває, людей забезпечили тимчасовим житлом, а дехто виявив бажання проживати у своїх рідних та близьких.

Вона також уточнила, що дванадцятеро серед звільнених з полону досі не визначились з місцем роботи та проживання.

«Щодо стану здоров’я, можу впевнено сказати, що усім звільненим надано висококваліфіковану медичну допомогу. Крім того, 11 осіб закінчують курс реабілітації в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни «Циблі», — додала обмудсменка.

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