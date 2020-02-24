Легенді "Танців з зірками" - 90 років: Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом

- 24 лют. 2020
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24 лютого український хореограф Григорій Чапкіс відзначає свій 90-й день народження. Цього дня президент України Володимир Зеленський нагородив ювіляра орденом князя Ярослава Мудрого. Про це NNS дізналася з повідомлення Радіо Свобода.
Відповідний указ № 56/2020 розміщений на сайті глави держави.
«Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Чапкіса Григорія Миколайовича – хореографа, професора кафедри Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка», – ідеться в документі.
Президент нагородив Чапкіса за «визначний особистий внесок у розвиток національної культури і хореографічного мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність».
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