Полиция пытается получить доступ к телефонам украинцев

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В Украине с начала года полицейские получили 1162 сообщения об исчезновении детей. Также, по статистике, ежедневно в стране регистрируется 20 подобных случаев.

Об этом NNS узнал интервью с деканом факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслава Маркова, которое он журналистам сайта "Сегодня".

Чтобы помочь коллегам ускорить и усилить поиски, полицейский зарегистрировал на сайте президента петицию. В ней подписанты требуют упрощенный доступ правоохранителям к смартфонам исчезнувших детей. Документ пока подписали 265 человек из необходимых 25 тыс.

Как рассказал нам Марков, 20 исчезнувших детей в день – это стабильная статистика на протяжении последних 4 лет.

"В петиции речь идет исключительно о доступе к смартфонам исчезнувших детей. О доступе к данным оператора по запросу. Объясню, почему это важно, – говорит Марков. – Сейчас доступ правоохранители могут получить только после решения суда, на это уходит около 3 дней. В то же время есть такое понятие, как "золотой час". Когда ребенок попал в руки маньяка или педофила, то первые часы он еще гарантированно жив. И у нас, у полиции, есть реальный шанс найти быстро и спасти. Подобная практика есть в Великобритании, там не нужно решение суда".

По словам Маркова, украинцы уже активно комментируют его петицию.