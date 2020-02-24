Мінкульт підтримує створення Федерації кіберспорту України

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У Міністерстві культури, молоді та спорту підтримують створення єдиної національної Федерації кіберспорту України. Про це заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив на плей-оф турніру WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon у Києві, інформує NNS.

«Міністерство культури, молоді та спорту розуміє важливість кіберспорту та його соціальну складову. Ми вже спілкувались з великими «гравцями» на цьому ринку і повністю підтримуємо створення єдиної національної Федерації кіберспорту України», — сказав Шумілін.

Він додав, що кіберспорт може допомогти в реабілітації ветеранам АТО/ООС, соціалізувати людей з інвалідністю, він сприяє гендерній рівності, адже на турнірах змагатися можуть як дівчата, так і хлопці.

Нагадаємо, 15 лютого у Дніпрі Федерація Esports Ukraine спільно з Федерацією кіберспорту України (UESF -ред.) за підтримки МКМС провели «День кіберспорту України» та анонсували об'єднання двох федерацій в одну структуру й отримання нею національного статусу найближчим часом.

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