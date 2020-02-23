Гладиаторские бои за буханку хлеба. Видео заснятое в АТБ

Завантажте мобільний додаток сайту

В то время, пока чиновники радуются шикарной и веселой жизнью, простые украинцы пытаются вырвать кусок социального хлеба, цены на который ежедневно шатаются по примеру гривны.

Об этом NNS узнал из материала издания «Типичный Херсон».

Так, в городке Пологи (Запорожская область) в супермаркете АТБ местные жители устраивают настоящие баталии из-за социальных хлебобулочных изделий.

Об этом стало известно благодаря видеозаписи, которую опубликовали в сети очевидцы этих хлебных боев.

В этих местах все далеко не просто, машина с хлебом приезжает примерно в 5 утра, а чтобы не пропустить "завоз" люди занимают очередь затемно, ждут пока пройдет прием товара и, в прямом смысле, вырывают хлеб, на полки магазина он попросту не попадает.

Стоит также отметить, что обычный хлеб стоит в пределах между 9 и 20 гривен. Стоимость социального: батон белого — 2.10 грн и 4.20грн, батон серого — 4.55 грн.