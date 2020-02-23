Медики Украины выходят на Майдан

- 23 лют. 2020
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Украинские медики заявили о своих планах устроить Майдан в Киеве и по всей стране. Об этом NNS стало известно из сообщений, которые массово распространяются в социальных сетях.
Согласно информации, полученной NNS , протестные акции запланированы на 26 февраля 2020 года. Авторы сообщений заявляют, что не поддерживают никакие политические партии и конкретных политиков. Они настаивают, что это исключительно народная инициатива, направленная на улучшение жизни людей в Украине.
Приводим текст-призыв, распространяющийся в социальных сетях Антоном Гура:
«Заявили участие в акции 26.02.2020, 8 крупных городов, 12 общественных организаций и достаточное количество простых людей, которые едут в Киев.
Самое важное и ценное - люди едут за свои личные средства, это очень важно.
- Нет политических партий.
- Нет бывших политиков.
- Нет политических лозунгов.
Ориентировочно будет около 5 тысяч человек, медики готовы идти до конца, не смотря на травлю со стороны некоторых нехороших людей, уже остановить этот процесс никто не сможет, ни я, не Нина.
Требование знают все: от господина Радуцкого до господина Зеленского. Скалецкую даже не указываю, она уже готовит чемоданы на выезд из МОЗ.
Да, да, информация есть, посмотрим, как дальше?!
Что планируется на акции?
Люди с требованием идут сначала к Кабмину, потом минуя ВР (она уже не нужна , там нам соврали, и обещание, которые были даны на камеру не выполнены) , конечный пункт - офис президента Украины .
От Зеленского зависит сейчас очень многое, я скептик и не верю, что Зеленский чем-то нам поможет, но у людей есть вера и я не собираюсь эту веру отбирать. Нужно обжечь крылья, чтобы потом уверенно летать, так и людям, нужно убедиться в том, что есть сейчас.
Кто будет?
Основная часть: младший персонал, фтизиатры и психиатры.
Пациенты и просто неравнодушные люди, у которых нет розовых очков.
Кто организаторы и лидеры?
Все до единого участника акции - лидеры и организаторы, без каждого человека не будет акции. Каждое звено важно для нас всех.
Ещё раз для тех, кто в танке.
Ни копейки финансирование со стороны олигархов, не агенты Кремля, не поддержка политических трупов.
Настало время народовластия, и теперь каждый, кто умеет думать, обязан вкладывать свои знания для успешной работы и процветания нашей страны.
Да, есть в планах объединить усилия всех конфессий: от фермера до медика, да это будет, - вопрос времени.
На сегодня это всё.
Чем ближе 26.02, тем больше шансов увидеть новую страну в ближайшем будущем.
Каждый из Вас может стать участником этого процесса, и спрятаться дома не получится.
Боятся не стоит, и самое главное, они все такие же смертные, как и Вы. Они также болеют и также ходят под Богом.
Я уверен и знаю, Вы всё сделаете правильно, Вы спасаете жизни людей в больницах и Вы сможете спасти людей в будущем намного больше.
Если ты любишь свою страну, приходи на акцию 26.02. Майдан.
Репост очень важен, нажмите кнопку поделиться, отмечайте знакомых журналистов в комментариях. Акция будет по всей Украине и одновременно».
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
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