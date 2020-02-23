Медики Украины выходят на Майдан

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Украинские медики заявили о своих планах устроить Майдан в Киеве и по всей стране. Об этом NNS стало известно из сообщений, которые массово распространяются в социальных сетях.

Согласно информации, полученной NNS , протестные акции запланированы на 26 февраля 2020 года. Авторы сообщений заявляют, что не поддерживают никакие политические партии и конкретных политиков. Они настаивают, что это исключительно народная инициатива, направленная на улучшение жизни людей в Украине.

Приводим текст-призыв, распространяющийся в социальных сетях Антоном Гура:

«Заявили участие в акции 26.02.2020, 8 крупных городов, 12 общественных организаций и достаточное количество простых людей, которые едут в Киев.

Самое важное и ценное - люди едут за свои личные средства, это очень важно.

Нет политических партий.

Нет бывших политиков.

Нет политических лозунгов.

Ориентировочно будет около 5 тысяч человек, медики готовы идти до конца, не смотря на травлю со стороны некоторых нехороших людей, уже остановить этот процесс никто не сможет, ни я, не Нина.

Требование знают все: от господина Радуцкого до господина Зеленского. Скалецкую даже не указываю, она уже готовит чемоданы на выезд из МОЗ.

Да, да, информация есть, посмотрим, как дальше?!

Что планируется на акции?

Люди с требованием идут сначала к Кабмину, потом минуя ВР (она уже не нужна , там нам соврали, и обещание, которые были даны на камеру не выполнены) , конечный пункт - офис президента Украины .

От Зеленского зависит сейчас очень многое, я скептик и не верю, что Зеленский чем-то нам поможет, но у людей есть вера и я не собираюсь эту веру отбирать. Нужно обжечь крылья, чтобы потом уверенно летать, так и людям, нужно убедиться в том, что есть сейчас.

Кто будет?

Основная часть: младший персонал, фтизиатры и психиатры.

Пациенты и просто неравнодушные люди, у которых нет розовых очков.

Кто организаторы и лидеры?

Все до единого участника акции - лидеры и организаторы, без каждого человека не будет акции. Каждое звено важно для нас всех.

Ещё раз для тех, кто в танке.

Ни копейки финансирование со стороны олигархов, не агенты Кремля, не поддержка политических трупов.

Настало время народовластия, и теперь каждый, кто умеет думать, обязан вкладывать свои знания для успешной работы и процветания нашей страны.

Да, есть в планах объединить усилия всех конфессий: от фермера до медика, да это будет, - вопрос времени.

На сегодня это всё.

Чем ближе 26.02, тем больше шансов увидеть новую страну в ближайшем будущем.

Каждый из Вас может стать участником этого процесса, и спрятаться дома не получится.

Боятся не стоит, и самое главное, они все такие же смертные, как и Вы. Они также болеют и также ходят под Богом.

Я уверен и знаю, Вы всё сделаете правильно, Вы спасаете жизни людей в больницах и Вы сможете спасти людей в будущем намного больше.

Если ты любишь свою страну, приходи на акцию 26.02. Майдан.

Репост очень важен, нажмите кнопку поделиться, отмечайте знакомых журналистов в комментариях. Акция будет по всей Украине и одновременно».