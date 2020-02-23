"Новые Санжары" могут повториться: Украина отправит в Ухань новый самолет

Завантажте мобільний додаток сайту

Украина может отправить в китайский Ухань новый самолет в рамках проведения еще одной операции по эвакуации. Об этом NNS узнал из заявления замминистра МВД Антон Геращенко во время брифинга.

«Геращенко добавил, что, если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», - говорится на сайте ведомства.

Уточним, что за прошедшие сутки количество зараженных новым штаммом коронавируса достигло 76 936 человек. Из них скончались 2442 человека. А из больницы выписалось 22 888 человек. В тяжелом состоянии находится около 10 968 человек.

Всего за сутки болезнь подхватили 648 человек.