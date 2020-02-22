«Інтернет проти телебачення»: що керує мозком українців?

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Державна служба статистики підрахувала, скільки українців користуються інтернетом і скільки в Україні телеглядачів. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт служби.

Згідно отриманої NNS інформації, станом на 1 січня 2020 в Україні було 28 мільйонів 787 тисяч користувачів Інтернету, з яких фізичних осіб – 25 мільйонів 683 тисячі. Водночас користувачів платного багатоканального телебачення 2 мільйони 884 тисячі, з яких фізосіб – 2 мільйони 816 тисяч.

Кількість користувачів Інтернету за регіонами

місто Київ – 1 мільйон 842,5 тисячі загалом, 1 мільйон 717,1 тисячі фізосіб;

Одеська область – 1 мільйон 103,5 тисячі загалом, 1 мільйон 16,2 тисячі фізосіб;

Івано-Франківська область – 404,6 тисячі загалом, 360,2 тисячі фізосіб;

Дніпропетровська область – 264,5 тисячі загалом, 248,5 тисяч фізосіб;

Львівська область – 241,5 тисячі загалом, 208,7 тисячі фізосіб;

Харківська область – 178,7 тисячі загалом, 157,4 тисячі фізосіб;

Донецька область – 171,2 тисячі загалом, 161,9 тисячі фзосіб;

Миколаївська область – 161,6 тисячі загалом, 155,4 тисячі фізосіб;

Полтавська область – 156,9 тисячі загалом, 143,6 тисячі фізосіб;

Київська область – 154,3 тисячі загалом, 146,9 тисячі фізосіб;

Запорізька область – 153,3 тисячі загалом, 140,6 тисячі фізосіб;

Тернопільська область – 108 тисяч загалом, 100,5 тисячі фізосіб;

Вінницька область – 106,5 тисячі загалом, 95,7 тисячі фізосіб;

Житомирська область – 99,6 тисячі загалом, 92,7 тисячі фізосіб;

Херсонська область – 91,8 тисячі загалом, 81,9 тисячі фізосіб;

Хмельницька область – 80,7 тисячі загалом, 71,2 тисячі фізосіб;

Сумська область – 79,9 тисячі загалом, 72,4 тисячі фізосіб;

Чернігівська область – 75,5 тисячі загалом, 67,3 тисячі фізосіб;

Черкаська область – 74,5 тисячі загалом, 65,1 тисячі фізосіб;

Закарпатська область – 69,2 тисячі загалом, 62,9 тисячі фізосіб;

Чернівецька область – 68,4 тисячі загалом, 64,5 тисячі фізосіб;

Кіровоградська область – 65,1 тисячі загалом, 59,6 тисячі фізосіб;

Волинська область – 62,7 тисячі загалом, 56,6 тисячі фізосіб;

Рівненська область – 62,6 тисячі загалом, 56,1 тисячі фізосіб;

Луганська область – 41,6 тисячі загалом, 37,4 тисячі фізосіб.

Статистика фізичних осіб показує лише приватних користувачів, наприклад, домашнє використання Інтернету. Водночас загальна статистика враховує як приватних користувачів, так і юридичних осіб, зокрема, різноманітні компанії.

Кількість користувачів телебачення за регіонами

Найчастіше українці продовжують користуватися кабельним телебаченням. Загалом його використовують 2 мільйони 445 тисяч користувачів, з яких фізичних осіб – 2 мільйони 377 тисяч.

За регіонами статистика має такий вигляд:

місто Київ – 1 мільйон 492,9 тисячі загалом, 1 мільйон 489,1 тисячі фізосіб;

Дніпропетровська область – 143,3 тисячі загалом, 142 тисячі фізосіб;

Одеська область – 78,1 тисячі загалом, 77,7 тисячі фізосіб;

Чернігівська область – 65,9 тисячі загалом, 65,8 фізосіб;

Київська область – 65,5 тисячі загалом, 64,9 тисячі фізосіб;

Сумська область – 64,9 тисячі користувачів;

Полтавська область – 55,3 тисячі загалом, 55,1 тисячі фізосіб;

Донецька область – 54,1 тисячі користувачів;

Миколаївська область – 47,8 тисячі користувачів;

Житомирська область – 44,1 тисячі користувачів;

Львівська область – 33,3 тисячі загалом, 33,1 тисячі фізосіб;

Закарпатська область – 26,7 тисячі загалом, 26 тисяч фізосіб;

Запорізька область – 25,5 тисячі загалом; 25,4 тисячі фізосіб;

Харківська область – 24,9 тисячі користувачів;

Луганська область – 24,2 тисячі користувачів;

Кіровоградська область – 22,2 тисячі загалом, 22,1 тисячі фізосіб;

Хмельницька область – 17,8 тисячі загалом, 17,7 тисячі фізосіб;

Черкаська область – 17,3 тисячі користувачів;

Херсонська область – 15,3 тисячі загалом, 15,2 фізосіб;

Івано-Франківська область – 11,7 тисячі користувачів;

Чернівецька область – 6,9 тисячі загалом, 6,8 фізосіб;

Рівненська область – 6,7 тисячі користувачів;

Волинська область – 6,6 тисячі користувачів;

У тих областях, де вказано лише одне число, загальна кількість користувачів дорівнює числу користувачів-фізосіб. Дані щодо Тернопільської та Вінницької областей відсутні.

Крім кабельного, українці часто використовують інтерактивне – 347, 2 тисячі загалом та 347,2 тисячі фізосіб – та супутникове телебачення – 91,8 тисячі загалом та 91,7 тисячі фізосіб.