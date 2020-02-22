"Европа закроет безвиз": украинцев предупредили о масштабной опасности

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Украинский психиатр Семён Глузман оценил новый этап реформы здравоохранения, который наступит 1 апреля 2020 года. "1 апреля наступит катастрофа", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv, передает NNS со ссылкой на Главред.

По его словам, с этого времени финансирование медицинских учреждений сокращается примерно на 50%, в том числе туберкулезных и психоневрологических диспансеров.

"Люди (из диспансеров, - ред.) пойдут на улицу. Поэтому бацилла Коха (возбудитель туберкулеза, - ред.), когда мы будем ехать в транспорте, будет выбирать, на кого из нас сесть", - считает он.

К слову, Кабинет министров в ноябре 2019 года принял Государственную стратегию в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года.

Одним из акцентов госстратегии является совершенствование системы эффективного выявления заболеваний. Это будет достигаться путем расширения сети учреждений, которые могут предоставлять услуги тестирования инфекции, продвижения самостоятельного тестирования и периодического тестирования среди групп риска.

Кроме того, будет полностью удовлетворена потребность в антиретровирусной терапии. В вопросе сокращения случаев инфицирования и заболеваемости гепатитами "В" и "С" в предусмотрено создание новой и усиление старой системы эпиднадзора и мониторинга вирусных гепатитов.

Глузман отметил, что по словам западных дипломатов, с которыми он общается, предупреждают, что из-за вспышки заболеваемости туберкулезом Украине грозит потеря безвиза с ЕС.

"Уже готовят Европу. Я знаю от одного из послов к тому, что потихоньку закроют нам безвиз. Они боятся нас", - предупредил он.

По его мнению, новый этап эксперимента с медицинской реформой в Украине кончится "очень печально".

"Многие врачи думают, но молчат. С каждым годом лечиться у нас все опаснее и опаснее. Государство готовится к издевательству по глупости тех чиновников, которые за это ответственны", - говорит эксперт.

Отметим, что недавно в Черновицкой области было принято решение о ликвидации трех детских санаториев. Свою работу прекратят Детский санаторий Щербинка, противотуберкулезный санаторий Красноильск и Областной детский противотуберкулезный санаторий Садгора.

Всех работников ликвидированных санаторией местные власти обещали трудоустроить, а также заявили, что качественного медобслуживания эти санатории людям не предоставляли и лечилось там очень мало людей.

Соответствующее решение депутаты облсовета приняли в соответствии с реформой медицинской отрасли, отменяющее финансирования любых учреждений санаторно-курортного типа в Украине из местных бюджетов.