Понад 80% українських пенсіонерів – за межею

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Понад 82% пенсіонерів отримують пенсію, яка нижче фактичного прожиткового мінімуму. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

У відомстві вважають, що це ключова проблема, яка вимагає негайного рішення.

«При наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та з огляду на те, що лише 5% працюючих беруть участь в системі недержавного пенсійного забезпечення, рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися», — говорить заступник міністра соцполітики Наталія Ненюченко.

Вона підкреслила, що неналежне державне регулювання інклюзивного середовища і доступних послуг не дозволяє літнім людям інтегруватися в соціум, вести повноцінне життя.

Пенсіонерам нараховують:

до 1500 грн — 0,7% пенсіонерів;

від 1501 грн до 2000 грн — 34,8%;

від 2001 грн до 3000 грн — 34,2%;

від 3001 грн до 4000 грн — 12,4%;

від 4001 до 5000 грн — 6,3%;

від 5001 грн до 10000 грн — 9,3%;

понад 10000 грн — 2,3%.

Слід зазначити, що ситуація не погіршилася, але і не покращилася за декілька років. Так, у червні 2017 тодішній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман констатував аналогічну проблему. Він зазначав, що 80% пенсіонерів перебувають за межею, і обіцяв, що реформи виправлять ситуацію.

Нинішня влада теж говорить про реформи.

«В Україні створені умови для безпечного добровільного пенсійного накопичення Програми діяльності Уряду. Реалізація її положень сприятиме спрощенню системи солідарного пенсійного страхування, посиленню стимулів до сплати єдиного соціального внеску та виведення „з тіні” доходів. Стимулюватиме до накопичень на власну старість та їх захисту від зловживань у фінансовому секторі. Забезпечить розвиток та належне державне регулювання надання соціальних послуг особам похилого віку», - заявила перший заступник Міністра соціальної політики України Наталія Ненюченко