«5 випадків коронавірусу в Україні»: СБУ шукає автора цього фейку

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Служба безпеки України шукає, хто стоїть за розповсюдженням фейку про те, що в Україні зареєстровано п’ять випадків коронавірусу. Інформація була поширена нібито з адреси офіційної поштової скриньки МОЗ України. Про це NNS повідомляє з посиланням на СБУ.

Наразі спецслужба вживає невідкладних заходів із встановлення обставин розсилання нібито від імені Міністерства охорони здоров’я листів з фейковою інформацією про начебто виявлення в Україні вірусу COVID-19.

Наразі фахівці Служби безпеки України досліджують телекомунікаційне обладнання МОЗ для з’ясування всіх обставин інциденту. Уже з’ясовано, що фейковий лист був розісланий з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника.