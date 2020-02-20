Соціальне житло в Україні: які зміни прийняв кабмін

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Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики України та прийняв постанову, яка зробить соціальне житло більш доступним. Про це інформує NNS з посиланням на Мінсоцполітики.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято 19 лютого 2020 року і передбачає зміни до Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення».

«Особи, які потребують соціального захисту та мають недостатній для купівлі чи оренди житла дохід, зможуть бути взятими на соціальний квартирний облік та у подальшому отримати соціальне житло», — наголосила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

За її словами основні зміни стосуються: Оплата за комунальні послуги: де найвигідніші умови

громадян, для яких соціальне житло є єдиним місцем проживання та середньомісячний сукупний дохід яких менший від величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті та прожиткового мінімуму (особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи з інвалідністю, у тому числі внаслідок війни; реабілітовані особи;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни, житло яких визнане непридатним для проживання; багатодітні та молоді сім’ї;

учасники бойових дій; громадяни, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань;

пенсіонери та особи, які втратили працездатність та інші вразливі верстви);

ВПО, які не мають житла для проживання або житло яких зруйновано внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

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До прийняття відповідних змін соціальне житло залишалося недоступним через невідповідність норм чинного законодавства вимогам ринку, зазначила Юлія Соколовська, а саме:

середньомісячний сукупний дохід громадян мав бути меншим від величини опосередкованої вартості найму житла в гуртожитку та прожиткового мінімуму, тому громадяни за наявності доходу в розмірі мінімальної заробітної плати або мінімального розміру пенсії не могли бути взятими на соціальний квартирний облік;

дохід громадян був недостатнім для наймання (оренди) квартири чи житлового будинку через значну розбіжність у вартості проживання у гуртожитку та у квартирі.

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