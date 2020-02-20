Эксперт: установили «Дія» - готовьтесь, что вас будут шантажировать (видео)

- 20 лют. 2020
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Украинский политолог Юрий Романенко в беседе со специалистом по телекоммуникациям Романом Химичем сообща объяснили, почему не нужно связываться с приложением «Дія».
«Не нужно. Потому что «Дія», насколько я понял, приложение, на которое возлагаются значимые государственные функции, но какой-нибудь вменяемой документации по нему нет. Неизвестны детали архитектуры, ничего. Все приходится догадываться», — отметил Химич.
Как объяснил специалист,
««Дія» регенерирует еще один реестр и подтягивает персональные данные человека из нескольких уже существующих». Если человек не зарегистрируется, соответственно его данные не появятся в еще одном реестре, который, по словам Химича «создан волонтерами, за который толком никто не отвечает».
«Я внимательно почитал, то, что говорит Дубилет и Федоров, они вообще не в курсе этой истории с пропиской, с регистрацией. Они тоже не в курсе, думают, что там все нормально. Они не в курсе огромных проблем, связанных с платформой электронного здоровья, порождения Ульяны Супрун.., там тоже огромная проблема. Там дыры в безопасности.., поскольку авторизация там построена на использовании мобильной связи, которая категорически не пригодна для серьезных применений инструменту. Будут оформлять сим-карту, вламываться в ваш кабинет и воровать ваши данные для шантажа», — заявил эксперт.
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