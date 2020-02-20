Эксперт: установили «Дія» - готовьтесь, что вас будут шантажировать (видео)

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Украинский политолог Юрий Романенко в беседе со специалистом по телекоммуникациям Романом Химичем сообща объяснили, почему не нужно связываться с приложением «Дія».

«Не нужно. Потому что «Дія», насколько я понял, приложение, на которое возлагаются значимые государственные функции, но какой-нибудь вменяемой документации по нему нет. Неизвестны детали архитектуры, ничего. Все приходится догадываться», — отметил Химич.

Как объяснил специалист,

««Дія» регенерирует еще один реестр и подтягивает персональные данные человека из нескольких уже существующих». Если человек не зарегистрируется, соответственно его данные не появятся в еще одном реестре, который, по словам Химича «создан волонтерами, за который толком никто не отвечает».