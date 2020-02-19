Українка не може вилетіти з Уханю через собаку

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Українка Анастасія Зінченко не може сьогодні вилетіти з китайської провінції Ухань через свого чотирилапого улюбленця. Про це NNS повідомляє з посиланням на Магнолія ТВ.

Згідно інформації, отриманої NNS, посольство України не дозволило їй забрати свого собаку. Про це дівчина повідомила у своєму Instagram.

"Я знайшла вчора машину, зібрала всі документи і забрала клітку для перевезення, відправила всі документи в першій половині дня в посольство. Моє повідомлення і питання про собаку вони проігнорували. Після чого співробітник і представник посольства України мені подзвонив і сказав, що я з собакою евакуюватися не можу», - розповіла дівчина.

Українці запропонували залишити собачку або віддати в розплідник, на що вона відповіла категоричне «ні».

«Не знаю на яку відповідь вони розраховували, але я ніколи її не кину і не зраджу. Вона мій друг і моя сім'я, моя підтримка і антидепресант», - підкреслила Анастасія.

Дівчина також повідомила, що оскільки не полетіла, намагалася піти в магазин по продукти, але, за новими правилами, з житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками.

"Як буде розвиватися ця ситуація далі, не знаю. Сподіваюся, все скоро закінчиться і я потраплю додому з Мішею", - підсумувала дівчина.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на брифінгу 18 січня підтвердила, що евакуація з тваринами неможлива.

Щодо інших українців в Ухані повідомляється, що на посадку з'явилися 48 осіб. Крім того - 29 іноземних громадян: вісім – Аргентини, п'ять – Домінікани, п'ять – Еквадору, чотири – Сальвадора, по два – Казахстану і Коста-Ріки і по одному громадянинові з інших держав.

Українців, евакуйованих із китайського Уханю – центру поширення коронавірусу, розмістять у 4 місцях дислокації, які засекретили через бурхливу реакцію громадськості.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль розповів на брифінгу в середу, 19 лютого.

"Є чотири пункти дислокації. Через різні настрої серед українців вони не розголошуються. Всі 4 установи готові до прийому громадян та іноземців. Тому панікувати – це зайве", – зазначив він.

У міністерстві запевняють, що місця обсервації евакуйованих забезпечені необхідними ліками та обладнанням.

За словами заступника міністра, українці в Ухані пройшли два етапи санітарного контролю та приступили до третього. Всі пасажири – здорові.

Коваль також розповів, що місця обсервації осіб, евакуйованих із Уханю, забезпечені необхідними ліками й обладнанням.

"Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих із Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування – воно симптоматичне і ці лікарні обладнані всім необхідним обладнанням та забезпечені ліками. У місця обсервації за необхідності буде направлено додатковий медперсонал", – зазначив заступник мінстра.

Коваль нагадав, що іноземні громадяни, які будуть евакуйовані українським літаком, також будуть перебувати в місцях обсервації разом з українськими громадянами. Медпрацівники – два лікарі і медсестра, які супроводжують рейс, – аналогічно.

Українка Анастасія Зінченко не може сьогодні вилетіти з китайської провінції Ухань через свого чотирилапого улюбленця. Про це NNS повідомляє з посиланням на Магнолія ТВ.

Згідно інформації, отриманої NNS, посольство України не дозволило їй забрати свого собаку. Про це дівчина повідомила у своєму Instagram.

"Я знайшла вчора машину, зібрала всі документи і забрала клітку для перевезення, відправила всі документи в першій половині дня в посольство. Моє повідомлення і питання про собаку вони проігнорували. Після чого співробітник і представник посольства України мені подзвонив і сказав, що я з собакою евакуюватися не можу», - розповіла дівчина.

Українці запропонували залишити собачку або віддати в розплідник, на що вона відповіла категоричне «ні».

«Не знаю на яку відповідь вони розраховували, але я ніколи її не кину і не зраджу. Вона мій друг і моя сім'я, моя підтримка і антидепресант», - підкреслила Анастасія.

Дівчина також повідомила, що оскільки не полетіла, намагалася піти в магазин по продукти, але, за новими правилами, з житлового комплексу люди не можуть виходити і заходити навіть за перепустками.

"Як буде розвиватися ця ситуація далі, не знаю. Сподіваюся, все скоро закінчиться і я потраплю додому з Мішею", - підсумувала дівчина.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на брифінгу 18 січня підтвердила, що евакуація з тваринами неможлива.

Щодо інших українців в Ухані повідомляється, що на посадку з'явилися 48 осіб. Крім того - 29 іноземних громадян: вісім – Аргентини, п'ять – Домінікани, п'ять – Еквадору, чотири – Сальвадора, по два – Казахстану і Коста-Ріки і по одному громадянинові з інших держав.

Українців, евакуйованих із китайського Уханю – центру поширення коронавірусу, розмістять у 4 місцях дислокації, які засекретили через бурхливу реакцію громадськості.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль розповів на брифінгу в середу, 19 лютого.

"Є чотири пункти дислокації. Через різні настрої серед українців вони не розголошуються. Всі 4 установи готові до прийому громадян та іноземців. Тому панікувати – це зайве", – зазначив він.

У міністерстві запевняють, що місця обсервації евакуйованих забезпечені необхідними ліками та обладнанням.

За словами заступника міністра, українці в Ухані пройшли два етапи санітарного контролю та приступили до третього. Всі пасажири – здорові.

Коваль також розповів, що місця обсервації осіб, евакуйованих із Уханю, забезпечені необхідними ліками й обладнанням.

"Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих із Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування – воно симптоматичне і ці лікарні обладнані всім необхідним обладнанням та забезпечені ліками. У місця обсервації за необхідності буде направлено додатковий медперсонал", – зазначив заступник міністра.

Коваль нагадав, що іноземні громадяни, які будуть евакуйовані українським літаком, також будуть перебувати в місцях обсервації разом з українськими громадянами. Медпрацівники – два лікарі і медсестра, які супроводжують рейс, – аналогічно.