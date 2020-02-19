Що робити, коли потрапили у ДТП. Поради юриста

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Що варто знати та як діяти, коли потрапили у дорожньо-транспортну пригоду. Корисні поради та інструкції дав в ефірі Українського радіо автоюрист Богдан Глядик, інформує NNS.

«За офіційною статистикою за минулий рік в Києві щодня відбувалося в середньому більше 110 аварій. Всі ДТП умовно можна поділити на аварії з потерпілими та без потерпілих. До потерпілих відносяться ті, хто в ДТП отримав травми середньої тяжкості, тяжкі травми або коли люди загинули. Якщо отримані травми легкі, то це справа про адміністративні правопорушення і відносити до ДТП з потерпілими ми їх не можемо», – розповів Богдан Глядик.

Як відбувається кваліфікація ДТП?

Адвокат пояснив, що якщо на місце ДТП викликають «швидку допомогу», попередньо така аварія завжди кваліфікується як ДТП з потерпілими:

«Приїжджає «швидка», все фіксується так, ніби комусь завдано шкоду, викликається слідчо-оперативна група, яка оформлює ДТП. В такому випадку саме вона, а не поліцейські, фіксують аварію. Слідчо-оперативна група проводить повний огляд місця ДТП і все фіксує. І до того часу, поки не буде вияснено, які ж травми отримав потерпілий, справа буде в провадженні слідчих і розслідуватиметься за правилами кримінально-процесуального кодексу».

«Після проведення обстеження будуть надані медичні документи, чи є серйозні травми, слідчий це все розпише і, якщо травми несерйозні, відправить до патрульної поліції, яка вже розбиратиметься зі справою як з адміністративним правопорушенням», – зазначив Богдан Глядик.

За його словами, якщо всі вижили, то основною кваліфікуючою ознакою є тяжкість травм, отриманих у ДТП:

«З медичного закладу отримуються документи, проводиться судово-медична експертиза і на підставі її висновку встановлюється тяжкість отриманих травм, а звідси й встановлюється кваліфікація».

Навіщо на місці аварії адвокат?

«На місці ДТП слідчі обов’язково повинні провести повний огляд місця аварії, фіксується все, що можна. Залучаються поняті, якщо водії є на місці події, вони також беруть участь у проведенні огляду. Обов’язковою умовою в ДТП з потерпілими є проходження кожного з водіїв перевірки на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Без потерпілих такої вимоги немає», – розповів Богдан Глядик.

Юрист пояснив, що на місці ДТП фіксуються гальмівні сліди, осипи, шукаються свідки, встановлюється наявність відеозаписів, відео реєстраторів, оглядається прилегла територія:

«Вся ця інформація заноситься в протокол місця події, що є дуже важливим, бо за цією інформацією можна відтворити механізм дорожньо-транспортної пригоди».

«Поліцейські можуть чогось не помітити, тому завдання учасників як зі сторони потерпілих, так і зі сторони особи, яку можуть звинуватити у вчиненні відповідного злочину, максимально контролювати весь процес. Адже, якщо немає свідків чи відеозапису, то є лише слова учасників і без додаткових доказів дуже важко встановити, як усе відбувалось насправді. Також не варто забувати, що окремі особи можуть бути зацікавлені, щоб якусь інформацію не зафіксували», – сказав Глядик.

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Також, за словами адвоката, якщо особа-учасник ДТП бере участь у огляді, вона може зазначити в протоколі свої зауваження:

«Якщо водія немає на місці, бо він на експертизі, за нього зауваження може записати його адвокат. Родичам це швидше за все не дозволять. Крім того, адвокат може побачити, наприклад, слід, який ігнорують, і якщо його не захочуть занотовувати, то на це звернуть увагу поняті».

«Окремо важливо пам’ятати, що будь-яка особа має право не давати показів проти себе і проти своїх близьких. Зазвичай, якщо людина відмовляється давати покази, суспільство сприймає це так, що він винний і щось приховує. Але я вважаю, що це найбільш правильна стратегія, якщо до людини є якісь питання правового характеру. Адже доки ситуація не буде проаналізована на холодний розум, ніяких показів давати не треба. Крім того, ДТП – це стресова ситуація, коли людина може чогось не розуміти і на біле казати чорне, а на чорне – біле. Тому краще заспокоїтися, все проаналізувати і тоді говорити», – порадив Глядик.

Аварії за участі пішоходів

«Для того, щоб визначити, чи притягати когось до кримінальної відповідальності, важливим є той факт, які травми отримав потерпілий. Навіть якщо ми говоримо, що відбуваються дві ДТП і один водій отримує відповідні травми, але він винний, то справу не розслідують як кримінальну, тому що інший не отримав таких травм. Та сама ситуація й з пішоходами. Навіть в ДТП, де винний пішохід, водій зазвичай не отримує серйозних травм, тому така справа не може розглядатися як кримінальна. Тому й пішоходи не несуть кримінальної відповідальності, якщо немає загиблих чи потерпілих з тяжкими травмами», – розповів адвокат Богдан Глядик.

Якщо ж в результаті протиправних дій пішохода хтось загинув чи отримав тяжкі травми, тоді, підкреслив юрист, ми говоримо про те, що водій повинен відповідати:

«А українські судові реалії такі, що пішохода вкрай рідко притягують до відповідальності, навіть якщо є тяжкі наслідки».