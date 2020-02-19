Дешевые билеты на самолет: лоукостер устроил распродажу по акции (цены, рейсы)

- 19 лют. 2020
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Лоукостер Ryanair заявил о большой распродаже акционных билетов на перелеты в Европу из Украины. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт «Сегодня». Акция продлится только до 20 февраля, поэтому всем желающим нужно поторопиться.
Согласно информации, полученной NNS , лоукостер распродает 100 тысяч билетов по Европе со скидкой 30%. В акции, которая продлится до 20 февраля, участвуют украинские города Киев (Борисполь), Львов и Одесса. Забронировать дешевые авиабилеты на даты с 1 марта по 31 мая 2020-го года можно на официальном сайте Ryanair.
Дешевые авиабилеты из Киева в Европу
- Киев – Катовице – 10 евро
- Киев – Краков – 10 евро
- Киев – Познань – 13 евро
- Киев – Вильнюс – 15 евро
- Киев – Лондон – 19 евро
- Киев – Мадрид – 35 евро.
Дешевые авиабилеты из Львова в Европу
- Львов – Дюссельдорф – 10 евро
- Львов – Варшава – 15 евро
- Львов – Лондон – 19 евро
- Львов – Познань – 21 евро
Дешевые авиабилеты из Одессы в Европу
- Одесса – Вроцлав – 10 евро
- Одесса – Познань – 10 евро
- Одесса – Берлин-Тегель – 15 евро
- Одесса – Берлин- Шенефельд – 19 евро.
В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь, а также багаж придется оплачивать отдельно.
Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.
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