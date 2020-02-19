Новый КЗоТ сильно ужесточили. Чего ожидать работодателям и работникам?

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На сайте Верховной Рады опубликовали текст нового Трудового кодекса (законопроект №2708). О его основных новациях, NNS узнал из интервью журналистам UBR.ua с управляющим партнером ЮФ Legal House Русланом Редька.

Как изменится процесс найма на работу и увольнения для сторон? Станет ли он легче/сложней? Будет ли легче уволить сотрудника?

В случае принятия закона в данной редакции процесс найма сотрудников будет предполагать обязательное заключение трудового договора в письменной форме. Это станет основным документом, регулирующим правоотношения между работодателем и сотрудником.

Без подписания трудового договора и уведомления Налоговой службы допускать сотрудника к работе запрещается.

Трудовая деятельность работников учитывается в электронной форме в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

Работодатель сможет расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, письменно предупредив работника о таком решении в срок:

не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не больше 6 месяцев.

не менее 30 дней - если работа выполняется больше 6 месяцев;

не менее 60 дней - если стаж работника на предприятии свыше пяти лет;

не менее 90 дней - если работник проработал больше 10 лет.

Как будет выглядеть на практике устройство на работу? Будет ли с каждым потенциальным кандидатом подписываться персональный договор? Что в нем должно быть?

Основанием для возникновения трудовых отношений будет исключительно трудовой договор, который подписывается в письменном или электронном виде при наличии электронных подписей у сторон. Трудовой договор составляется на государственном языке и по желанию сторон может быть переведен на другой язык.

Трудовой договор содержит основные и дополнительные условия. К основным относятся:

наименование и адреса сторон, рабочее место (при его отсутствии – адрес работодателя);

информация об основном месте работы (при его наличии);

права и обязанности сторон;

характеристика и описание выполняемой работы;

дата начала выполнения работы по трудовому договору;

информация об ознакомлении с коллективным договором (при его подписании);

длительность оплачиваемого отпуска;

условия оплаты труда (структура заработной платы, размер ее составляющих, сроки и порядок выплаты);

длительность рабочего времени и времени отдыха;

ответственность сторон, сроки уведомления о прекращении трудового договора и размер компенсаций.

Дополнительно в трудовой договор могут включаться положения о:

неразглашении конфиденциальной информации, государственной или коммерческой тайны; профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации; испытательном сроке, улучшение условий труда, предоставлении социально-бытовых льгот и пр.

Законопроект предусматривает новые виды трудовых договоров, а именно:

бессрочный;

срочный;

краткосрочный;

сезонный;

с нефиксированным рабочим временем;

ученический;

с домашним работником.

Каждый из этих договоров имеет свои особенности, в том числе по субъектному составу сторон, срокам действия и порядку расторжения.

Станет ли легче фрилансерам и тем, кто работает удаленно, или не полный рабочий день?

Фрилансеры, кроме гражданско-правовых договоров, смогут заключить трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, согласовать гибкий график работы или работать дистанционно.