Новый КЗоТ сильно ужесточили. Чего ожидать работодателям и работникам?

- 19 лют. 2020
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На сайте Верховной Рады опубликовали текст нового Трудового кодекса (законопроект №2708). О его основных новациях, NNS узнал из интервью журналистам UBR.ua с управляющим партнером ЮФ Legal House Русланом Редька.
Как изменится процесс найма на работу и увольнения для сторон? Станет ли он легче/сложней? Будет ли легче уволить сотрудника?
В случае принятия закона в данной редакции процесс найма сотрудников будет предполагать обязательное заключение трудового договора в письменной форме. Это станет основным документом, регулирующим правоотношения между работодателем и сотрудником.
Без подписания трудового договора и уведомления Налоговой службы допускать сотрудника к работе запрещается.
Трудовая деятельность работников учитывается в электронной форме в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.
Работодатель сможет расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, письменно предупредив работника о таком решении в срок:
- не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не больше 6 месяцев.
- не менее 30 дней - если работа выполняется больше 6 месяцев;
- не менее 60 дней - если стаж работника на предприятии свыше пяти лет;
- не менее 90 дней - если работник проработал больше 10 лет.
Как будет выглядеть на практике устройство на работу? Будет ли с каждым потенциальным кандидатом подписываться персональный договор? Что в нем должно быть?
Основанием для возникновения трудовых отношений будет исключительно трудовой договор, который подписывается в письменном или электронном виде при наличии электронных подписей у сторон. Трудовой договор составляется на государственном языке и по желанию сторон может быть переведен на другой язык.
Трудовой договор содержит основные и дополнительные условия. К основным относятся:
- наименование и адреса сторон, рабочее место (при его отсутствии – адрес работодателя);
- информация об основном месте работы (при его наличии);
- права и обязанности сторон;
- характеристика и описание выполняемой работы;
- дата начала выполнения работы по трудовому договору;
- информация об ознакомлении с коллективным договором (при его подписании);
- длительность оплачиваемого отпуска;
- условия оплаты труда (структура заработной платы, размер ее составляющих, сроки и порядок выплаты);
- длительность рабочего времени и времени отдыха;
- ответственность сторон, сроки уведомления о прекращении трудового договора и размер компенсаций.
Дополнительно в трудовой договор могут включаться положения о:
- неразглашении конфиденциальной информации, государственной или коммерческой тайны;
- профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации;
- испытательном сроке, улучшение условий труда, предоставлении социально-бытовых льгот и пр.
Законопроект предусматривает новые виды трудовых договоров, а именно:
- бессрочный;
- срочный;
- краткосрочный;
- сезонный;
- с нефиксированным рабочим временем;
- ученический;
- с домашним работником.
Каждый из этих договоров имеет свои особенности, в том числе по субъектному составу сторон, срокам действия и порядку расторжения.
Станет ли легче фрилансерам и тем, кто работает удаленно, или не полный рабочий день?
Фрилансеры, кроме гражданско-правовых договоров, смогут заключить трудовой договор с нефиксированным рабочим временем, согласовать гибкий график работы или работать дистанционно.
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