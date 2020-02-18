Коротка відпустка, неконкурентна зарплатня: чим незадоволені українські програмісти

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Як стало відомо NNS, українські IT-фахівці скаржаться на овертайми, неконкурентні зарплати та невелику кількість днів відпустки. Про це свідчать результати опитування, яке провело виданння DOU, інформує Економічна правда.

У рамках складання рейтингу роботодавців видання зібрало скарги розробників на умови роботи в українських IT-компаніях — зібрали близько 5 тисяч коментарів, які розсортували по 6 оснвних категоріях.

Зарплати

Респонденти залишили 1301 коментар, у яких найчастіше скаржились на непрозорий і нерегулярний процес перегляду зарплат, неоплачувані овертайми, невелику кількість днів відпустки і лікарняних, а також — відсутність компенсації спортзалу і медичного страхування.

«Керівник ніколи не ініціює обговорення зміни матеріальної компенсанції і задоволення поточною позицією, як у інших компаніях це робиться раз на півроку. Кожного разу це доводиться «вибивати», через що інколи є сумніви щодо того, чи дійсно компанія так цінує своїх співробітників».

«Матеріальна компенсація далека від ринкової. HR-департамент живе у своєму світі зі своїми розцінками. На прохання переглянути зарплати зсилаються на сторонні фактори, котрі ніяк не можуть впливати на рівень винагороди працівників ІТ-галузі».

«Все не влаштовує. Зарплатню дуже занижують, при цьому готові брати нових людей на значно більші гроші, замість того, щоби підвищити зарплатню співробітникам».

Лікарняні і відпустки

Розробники часто скаржаться на невелику кількість днів відпустки і лікарняних, роботу у держсвята, а також — на відсутність можливості працювати віддалено.

«Загальнодержавні святкові дні в більшості не є вихідними в компанії».

«Лікарняних немає, страховки немає, компенсацій курсів немає, ліцензії IDE не оплачуються».

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Умови праці

Оцінювались офіс компанії, робоче місце співробітників та графік роботи. Респонденти залишили 1346 коментарів — серед найпоширеніших проблем називали погану вентиляцію, тісні опенспейси, недостатню кількість туалетів і погане оснащення кухонь. Також серед «мінусів» — застаріла робоча техніка, незручне розташування офісу, жорсткий графік роботи та відсутність можливості працювати віддалено.

«Постійна нестача пристроїв для тестування, труднощі з покупкою нового обладнання. Доводиться використовувати особисті речі/пристрої».

«Дешеві незручні стільці, буває важко випросити гарну техніку».

Кар'єрні можливості

Опитані скаржилися на відсутність можливостей для зростання та відсутність зворотного зв’язку.

«На жаль, присутнє кумівство. Підвищують друзів, подруг, кумів, сватів. Це дуже демотивує».

«Фідбек тільки тоді, коли вже щось реально погано».

Навчання

Розробники скаржаться, що компанія часто не компенсує їм кошти, витрачені на сторонні освітні курси. Також скаржаться, що ходити на подібні курси виходить тільки у вільний від роботи час.

«Навчання стало тільки внутрішнім, і відвідування зовнішніх тренінгів та конференцій компанія більше не покриває».

«Піти на навчання не завжди виходить просто. Останні рази коли пробував, бюджет було затвердити досить складно».

Менеджмент і робоча атмосфера

IT-фахівці незадоволені непрофесійним менеджментом, застарілими технологіями та токсичною корпоративною культурою.

«Менеджменту не існує в цій компанії. Тільки СЕО, який стежить за камерами, як хто працює, трекає час входу/виходу. Тімліди були золото, але й ті пішли».

«Керівник, не розібравшись, може звинуватити в нібито допущеній помилці. А коли з’ясується, що все було ок — не вибачиться і удасть, що нічого не сталося. Це не стосується колективу в цілому».