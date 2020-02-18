Уряд планує передати державні університети та лікарні в управляння приватним інвесторам

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Як стало відомо NNS, у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що у майбутньому держава зможе передавати у концесію (в управління приватним інвесторам) державні університети та лікарні. Про це інформує hromadske.

Повідомляється, що таку заяву зробив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час презентації стратегії економічного зростання, яка відбулася 17 лютого.

«По концесії, я зазначив, що у нас є пакети портів, аеропортів та вокзалів. У майбутньому, я думаю, можливо говорити і про лікарні, і про університети», — заявив міністр.

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За його словами, передача об'єктів соціальної та освітньої інфраструктури у приватні руки залежатиме, перш за все, від конкретних мов та стратегічних завдань.

Наразі ж у концесію держава передає переважно інфраструктурні об'єкти. Зокрема, вже завершився конкурс з передачі у концесію портів «Херсон» та «Ольвія».