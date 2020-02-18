Унікальна операція: в Україні вперше імплантували механічне серце

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У Олександрівській клінічній лікарні Києва столичні кардіохірурги вперше провели операцію з імплантації механічного серця. Про це NNS дізналася з повідомлення прес-служби мера Києва.

Повідомляється, що це перша подібна операція в Україні, виконана на базі муніципального медичного закладу.

Пацієнту, якому зробили операцію, 67 років, він киянин. Чоловік страждає на важку форму серцевої недостатності, переніс кілька інфарктів. Останній місяць, зважаючи на тяжкість стану, перебував на стаціонарному підтримуючому лікуванні.

Опирація тривала три години. Оперували кардіохірурги Олександрівської лікарні, які пройшли відповідне навчання за кордоном та отримали сертифікати спеціалістів з імплантації механічного серця.

Вартість такої операції (включаючи механічне серце та інші витратні матеріали) — близько 5 млн грн. Вартість самого серця — 4,5 млн грн. Для пацієнта операція була безкоштовною завдяки програмі «Здоров’я киян», яку фінансує місто.

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За словами завідувача кардіологічного відділення Олександрівської лікарні Віктора Клюзка, механічне серце імплантоване у серце чоловіка і допомагає йому належним чином функціонувати.

«Серце не працювало. Чоловік не міг далеко ходити і постійно знаходився в лікарні. Ми вводили необхідні ліки, щоб підтримувати роботу серця. Тепер пацієнт може літати у будь-який куточок світу. Він живе, як зі звичайним механічним клапаном. І приймає лише варфарин. Раніше ці механічні серця були перехідним етапом до трансплантації. Сьогодні ж це — окрема альтернатива. І пацієнти живуть багато років з такими механічними серцями», — пояснив Віктор Клюзко.

Механічне серце — американського виробництва. За кошти міського буджету наразі придбано два таких серця. Друге механічне серце буде невдовзі імплантоване ще одному пацієнту.

Також кардіохірурги закладу в 2019 році розпочали робити унікальні операції — транскатетерну імплантацію (через стегнову артерію) аортального клапана. Вартість такої операції — близько 900 тисяч грн. На сьогодні в Олександрівській лікарні зробили вже 14 таких операцій. Всі вони також проведені киянам на безоплатній основі, за кошти, що виділяються містом за програмою «Здоров'я киян».