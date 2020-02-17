Скрытое повышение пенсионного возраста: украинцев опять обманули

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Власти Украины все чаще говорят о необходимости повышения пенсионного возраста. Хотя, казалось бы, этот вопрос для мужчин властям удалось закрыть в ходе так называемой "пенсионной реформы" 2017 года.

Тогда, по словам независимого пенсионного эксперта Виктора Колбуна (экс-замглавы Пенсфонда), частично решили проблемы нынешних пенсионеров, осовременив (повысив) им пенсии, и добавили проблем пенсионерам будущим, увеличив им на 10 лет минимальный пенсионный стаж.

"Это было скрытое повышение пенсионного возраста, ведь многие из нынешних 45-50 летних к 2028 году не будут иметь необходимых 35 лет стажа и им придется работать до 63-65 лет", – говорит Виктор Колбун. – Но два года спустя стало ясно: пенсии растут намного быстрее, чем уменьшается количество пенсионеров. Поэтому снова заговорили о повышении пенсионного возраста",

передает segodnya.ua.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также уверен, что украинцев постепенно готовят к повышению пенсионного возраста.

"Это крайне непопулярная мера, вспомните протесты во Франции, в РФ, – анализирует Пендзин. – Хотя объективно, скоро не хватит денег на пенсии ни в Пенсионном фонде, ни в госбюджете. Власти вкидывают в социум информацию о возможном повышении пенсионного возраста и ждут реакции. Пока она негативная, но вероятность 100%, что эту тему будут продолжать".

В Минсоцполитики уже посчитали, что к 2028 году в Украине половина будущих 60-летних, которым сейчас за 50 лет (около 2 млн человек) не смогут оформить пенсии, так как им не хватит страхового стажа.