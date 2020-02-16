З завтрашнього дня діти з інвалідністю отримають соціальний супровід

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Мінсоцполітики разом з МОН із завтрашнього дня почнуть апробовувати програму супроводу під час інклюзивного навчання. Про це NNS повідомляє з посиланням на vseosvita.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, міністерство соціальної політики розпочинає проєкт Державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання з 17 лютого до 17 червня 2020 року. Проєкт започаткований спільно з Міністерством освіти і науки України.

В апробації візьмуть участь 19 закладів, установ та організацій, у тому числі закладів соціального захисту населення, освіти, громадських організацій Вінницької, Дніпропетровської, Харківської областей.

Процедура отримання послуги досить проста.

Підставою для отримання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання коштом бюджетних коштів є рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Батькам чи законним представникам дитини треба отримати висновок Інклюзивно-ресурсного центру та написати заяву на керівника обраного закладу освіти, який самостійно звертається з клопотанням до місцевого органу влади.

Соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання надається асистентом дитини після оцінювання її індивідуальних потреб, складання індивідуального плану та укладення договору між керівником надавача послуг та одним із батьків дитини.

Послуга щодо надання асистента дитині з інвалідністю на період навчання базується на принципах адресності та індивідуального підходу.

Асистент допомагає дитині у самообслуговуванні, підтримує у спілкуванні і комунікаціях (у т.ч. за допомогою жестової мови), організовує харчування, пересування, забезпечує безпеку та спостереження за станом здоров’я (у т.ч. приймання ліків), сприяє проведенню дозвілля та організовує денний відпочинок.

Асистент дитини має діяти з повагою до гідності дитини, забезпечити недопущення дискримінаційних і негуманних дій під час інклюзивного навчання.

Обласні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді мають провести підготовку асистентів дитини терміном 60 академічних годин.

Після апробації проєкт державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання буде доопрацьовано з урахуванням реальної практики для впровадження його на усій території України.

Розвиток соціальних послуг у громадах, зокрема, для дітей з інвалідністю, сприятиме забезпеченню найкращих інтересів дитини, її соціалізації у суспільстві, попередженню інституалізації дітей з особливими потребами.