Началось раньше чем думали: НАТО начинает призывать украинцев на службу в армию

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинские военнослужащие присоединятся к миссии НАТО в Ираке. Об этом сообщает Telegram-канал Черговий ООС. По словам Загороднюка украинская сторона заявила, что предоставит украинских военных для участия в программах НАТО.

"Все страны, которые имеют к этому отношение, заявили, что они это поддерживают. Для нас это стратегически важно.", - сказал министр.

NNS напоминает, что 12 и 13 февраля произошло очень важное для Украины встреча в формате "QUINT", куда входят активные партнеры от НАТО - США, Великобритания, Канада, Польша и Литва.

Министр обороны страны заявил, что на встрече были предложены инициативы, которые сделают совместные действия более практичными и скоординированными.

Также Загороднюк рассказал о том, что на встрече договорились о конкретных действиях в рамках инициативы Великобритании создать специальную тренировочную миссию для ВМС ВСУ.

В ходе встречи в штаб-квартире альянса, в непринужденной атмосфере обсудили с Генсеком НАТО и министрами обороны государств Альянса программу изменений в оборонном секторе Украины.

По словам представителей НАТО Украина достигла значительного прогресса во внедрении стандартов альянса и уже сегодня вполне соответствует военным критериям, необходимым для присоединения к программе партнерства расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Partnership).