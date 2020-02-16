Началось раньше чем думали: НАТО начинает призывать украинцев на службу в армию

- 16 лют. 2020
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинские военнослужащие присоединятся к миссии НАТО в Ираке. Об этом сообщает Telegram-канал Черговий ООС. По словам Загороднюка украинская сторона заявила, что предоставит украинских военных для участия в программах НАТО.
"Все страны, которые имеют к этому отношение, заявили, что они это поддерживают. Для нас это стратегически важно.", - сказал министр.
NNS напоминает, что 12 и 13 февраля произошло очень важное для Украины встреча в формате "QUINT", куда входят активные партнеры от НАТО - США, Великобритания, Канада, Польша и Литва.
Министр обороны страны заявил, что на встрече были предложены инициативы, которые сделают совместные действия более практичными и скоординированными.
Также Загороднюк рассказал о том, что на встрече договорились о конкретных действиях в рамках инициативы Великобритании создать специальную тренировочную миссию для ВМС ВСУ.
В ходе встречи в штаб-квартире альянса, в непринужденной атмосфере обсудили с Генсеком НАТО и министрами обороны государств Альянса программу изменений в оборонном секторе Украины.
По словам представителей НАТО Украина достигла значительного прогресса во внедрении стандартов альянса и уже сегодня вполне соответствует военным критериям, необходимым для присоединения к программе партнерства расширенных возможностей (Enhanced Opportunity Partnership).
"Приятно чувствовать, что наши друзья из НАТО согласны с тем, что присоединение нашей страны к этой Программы стало бы ключевым элементом в усилении европейской безопасности и углублении сотрудничества", - написал министр на своем Telegram-канале.
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