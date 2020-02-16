Сдадут не все: Новосад напугала школьников новым ВНО

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Из года в год на Внешнем независимом оценивании появляются все новые и новые правила. Министерство образования продолжает экспериментировать и ужесточать правила сдачи экзаменов для абитуриентов.

Об этом NNS узнал от журналистов издания akcenty.

Министр образования Анна Новосад рассказала, что в этом году ждет носового выпускников, которые собрались продолжать обучения в высших учебных заведениях. По ее словам, подход в2020 году будет "компетентностным". Об этом глава Министерства образования и науки заявила в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Так, министр объяснила, что новые тесты будут затрагивать более жизненные и реальные ситуации. Также она отметила, что в "центре" внедрили изменения за результаты PISA. В министерстве решили акцентировать внимание на личностном развитии и самостоятельному логическому мышлению. По мнению Новосад, теперь к тестам ЗНО можно будет с легкостью подготовиться в школе, мол, нанимать репетиторов не придется.

Однако все из года в год только жалуются на бесконечные нововведения во внешние независимые тестирования. Поскольку из-за этого невозможно подготовит абитуриента по одному определенному примеру.

Так же в менистерстве посчитали, что проверять и оценивать среди выпускников школ стоит и в опросе о навыках в компетенции. Ими любой ученик должен овладеть за все время учения в средних классах. Они, навыки, как отмечают в структуре, заложены в основу Новой украинской школы, а не то, что они проверяют теперь.

Также Новосад отметила, что по данным исследования PISA, в украинских школах у учеников больше всего хромает "математика". В министерстве планирую утвердить год математики и внедрить наведения, изменения в школьную программу, что бы "подтянуть" учащихся. Однако, как это будет именно сделано, не уточняется. Также Министр отметила, что с 2021 года ВНО по математике станет обязательным тестом наряду с украинским языком, его будут сдавать все.