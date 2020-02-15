Сервис "Дія" подозревают в шпионаже за украинцами

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Мобильное приложение государственных цифровых услуг "Дія", которое не так давно представил украинский президент Владимир Зеленский, может быть не только удобным и полезным, но и доставить неудобств.

Как известно, сервис будет следить за поездками водителей, при этом имея полный доступ к документам, пишут Факты. При этом возможно у приложения будет доступ к банковским картам, учитывая наличие кэшбека.

О возможных рисках NNS узнал от Блогера Владислава Болсуновского, который в своем Facebook описал их для пользователей новым сервисом.

"Проект #майорвсмартфоне продолжает развиваться. Помните, они отрицали, что будут использовать приложение для слежки за пользователями? Теперь почитайте новость. И подумайте не линейно, а не 2−3 шага вперед. А впереди — электронный концлагерь", — пишет он.

Также блогер отмечает, что сервис будет отслеживать все передвижения автовладельца ТС, а за соблюдение всех правил дорожного движения возвращать ему на карту 18% от суммы страхования.

А автоэксперт и руководитель сайта autogeek.com.ua Евгений Муджири говорит, что данная практика уже применяется среди страховых компаний, которые возвращают кешбэк водителю в виде скидки на полис.