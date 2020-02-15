Для батьків учнів приготували не малий штраф

- 15 лют. 2020
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У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників» № 2279. Про це свідчать дані на парламентському інтернет-порталі.
З метою посилення законодавчого захисту педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від погроз, образ, переслідування, фізичного насильства пропонується внести зміни до ч. 1 ст. 54 та ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту», щоб передбачити додаткові гарантії поваги до особистості, честі та гідності, справедливого і шанобливого ставлення до педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з боку учасників освітнього процесу та інших осіб.
Також пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новими статтями:
• ст. 173-5, якою передбачити адміністративну відповідальність за вчинення образи, тобто умисного приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі, переслідування, психічного чи фізичного насильства, а рівно погрози його застосування, стосовно педагогічного, науково-педагогічного або наукового працівника та передбачити покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
• ст. 179-1, якою передбачити адміністративну відповідальність за розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів у закладах освіти та передбачити покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таким чином, штраф за образу вчителя становить десь - 5100 грн!
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