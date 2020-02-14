Ще одна церква підтримала надання Україні Томосу

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Румунська Православна Церква зайняла проукраїнську позицію і підтримала автокефалію Православної церкви України. Проте і з Москвою румуни сваритися не хочуть. Про це NNS повідомляє з посиланням на Український погляд.

Згідно інформації, отриманої NNS , румунський патріарх не братиме участь у зустрічі предстоятелів, ініційованій патріархом Єрусалимським Феофілом ІІІ, про це йдеться в офіційній заяві Священного Синоду РумПЦ від 13 лютого 2020 року.

Для того, аби не інтерпретувати зустріч в Аммані, ініційовану Єрусалимським патріархом, як Синаксис Предстоятелів Православних Церков, Священний Синод вирішив, що Румунська Православна Церква повинна бути представлена не патріархом Румунії, а лише делегацією Румунського патріархату. Таке рішення вмотивоване тим, що кожна Помісна Церква несе відповідальність за збереження євхаристійної єдності.

Синодали також зазначили, що вони «погоджуються з надання автокефалії для всієї Православної Церкви України (а не тільки її частини)». Вони переконані, що цього можна досягнути тільки шляхом взаєморозуміння між Вселенським та Московським патріархатом та загально православним консенсусом.

Коментар Cerkvarium.

Румунська Православна Церква зайняла проукраїнську позицію, що виражено у підтримці автокефалії Православної Церкви України. Більше того, румуни розуміють, що Синаксис предстоятелів може збирати тільки Вселенський патріархат, а тому румунський патріарх не буде брати участі у зустрічі в Аммані.

При цьому церковний Бухарест не хоче сваритися з Московським патріархатом, а тому намагається виглядати нейтрально. Адже в них є спірне питання в Молдові, і вочевидь своєю стриманою позицією румуни можуть щось виторгувати у РПЦ. Саме в цьому контексті треба розуміти заяви РумПЦ щодо необхідності діалогу між Москвою та Константинополем, всеправославного консенсусу та автокефалії саме для всіх православних в України.

Проте ці ідеї є занадто утопічними та далекими від реальності. Автокефалія від Константинополя пропонувалася всім православним, і кожен єпископ, включно з предстоятелем УПЦ (МП) митрополитом Онуфрієм, отримав запрошення взяти участь в Об’єднавчому Соборі. Більше того, в УПЦ (МП) була реальна можливість очолити автокефальний процес і зробити предстоятелем саме митрополита Онуфрія. Вони її проігнорували.

По-друге, всеправославний консенсус у нинішніх умовах є неможливим, оскільки РПЦ неодноразово заявляла про те, що ніколи не погодиться на автокефалію України. Більше того, історія церкви має безліч прикладів, коли важливі церковні справи вирішувалися без консенсусу – рішенням більшості. В історії церкви було дуже мало консенсусних рішень. Отже це не є традицією Православної Церкви. Саме тому заява РумПЦ у проросійській її частині є радше ритуальною, аніж реальною.