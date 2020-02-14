Запрацював сервіс "є-Малятко": що це дасть молодим батькам

- 14 лют. 2020
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Сьогодні, 14 лютого, запрацювала комплексна послуга «є-Малятко». Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook, інформує NNS.
«Сьогодні у столиці запрацювала комплексна послуга єМалятко — відразу 14 київських пологових будинків приєднались до проєкту. Київ — п’яте місто, де від нового року новоспечені батьки мають змогу за однією заявою безпосередньо у пологовому отримати комплекс послуг, що супроводжують народження немовляти. На черзі — ще сім міст, що приєднаються до проєкту протягом цього місяця», — пише Федоров.
За словами міністра, скориставшись цією послугою, батьки немовляти звільняють купу часу та сил від не дуже приємних і обтяжливих відвідин державних органів. Адже отримання послуг за однією заявою у межах «є-Малятко» позбавляє громадян відвідин 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення.
Михайло Федоров зазначив, що «є-Малятко» передбачає складну взаємодію між декількома державними реєстрами, що належать різним відомствам.
У проєкті задіяні дев’ять відомств:
- Мінцифра,
- Мін’юст,
- МВС,
- Мінекономрозвитку,
- Мінсоцполітики,
- МОЗ,
- Мінфін,
- ДМС,
- ДПС.
«Окрім того, реалізація такого масштабного проєкту неможлива без підтримки місцевої влади», — написав міністр.
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Наразі «є-Малятко» знаходиться у періоді бета-тестування.
«Ми відпрацьовуємо взаємодію реєстрів, налагоджуємо технічні моменти, навчаємо персонал. Також ми збираємо відгуки від перших користувачів послуги і враховуємо їх у нашій роботі» — повідомляє Федоров.
«Вже влітку ми закінчимо бета-тестування, і тоді єМалятко міститиме 10 послуг. «є-Малятко», як і усі інші пріоритетні державні послуги, буде доступна на порталі державних послуг Дія» — резюмував Федоров.
Як пише НВ, українські батьки зможуть в пологовому будинку подати одну електронну заяву і отримати такі 10 послуг держави, як:
- державна реєстрація народження дитини;
- реєстрація місця проживання дитини, що народилася;
- призначення допомоги при народженні дитини;
- реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
- реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
- отримання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї;
- визначення походження дитини, що народилася, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
- визначення приналежності дитини до громадянства України;
- присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- призначення допомоги багатодітним сім'ям.
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