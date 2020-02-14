Запрацював сервіс "є-Малятко": що це дасть молодим батькам

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Сьогодні, 14 лютого, запрацювала комплексна послуга «є-Малятко». Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook, інформує NNS.

«Сьогодні у столиці запрацювала комплексна послуга єМалятко — відразу 14 київських пологових будинків приєднались до проєкту. Київ — п’яте місто, де від нового року новоспечені батьки мають змогу за однією заявою безпосередньо у пологовому отримати комплекс послуг, що супроводжують народження немовляти. На черзі — ще сім міст, що приєднаються до проєкту протягом цього місяця», — пише Федоров.

За словами міністра, скориставшись цією послугою, батьки немовляти звільняють купу часу та сил від не дуже приємних і обтяжливих відвідин державних органів. Адже отримання послуг за однією заявою у межах «є-Малятко» позбавляє громадян відвідин 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення.

Михайло Федоров зазначив, що «є-Малятко» передбачає складну взаємодію між декількома державними реєстрами, що належать різним відомствам.

У проєкті задіяні дев’ять відомств:

Мінцифра,

Мін’юст,

МВС,

Мінекономрозвитку,

Мінсоцполітики,

МОЗ,

Мінфін,

ДМС,

ДПС.

«Окрім того, реалізація такого масштабного проєкту неможлива без підтримки місцевої влади», — написав міністр.

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Наразі «є-Малятко» знаходиться у періоді бета-тестування.

«Ми відпрацьовуємо взаємодію реєстрів, налагоджуємо технічні моменти, навчаємо персонал. Також ми збираємо відгуки від перших користувачів послуги і враховуємо їх у нашій роботі» — повідомляє Федоров.

«Вже влітку ми закінчимо бета-тестування, і тоді єМалятко міститиме 10 послуг. «є-Малятко», як і усі інші пріоритетні державні послуги, буде доступна на порталі державних послуг Дія» — резюмував Федоров.

Як пише НВ, українські батьки зможуть в пологовому будинку подати одну електронну заяву і отримати такі 10 послуг держави, як: