Крик души украинки в Ухане: «Украина кинула своих граждан, самолет не прилетел»

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Ранее NNS сообщала о том, что граждан Украины должны эвакуировать из китайского Уханя, где «гуляет» коронавирус, вчера, 11 февраля. Однако, этого не произошло. Чиновники объяснили отмену эвакуации тем, что якобы не все украинцы готовы проходить карантинные мероприятия по прибытию на родину.

Однако, гражданка Украины Ирина Чуйко, которая сейчас находится в Ухане, утверждает, что это не так и дело совсем в другом. На своей странице в Фейсбуке женщина опубликовала пост, в котором с обидой говорит, что пока президент Владимир Зеленский проходит «перевірку на справжність», а премьер Гончарук «бьет себя в грудь» и обещает вывезти украинцев из Китая, люди находятся в ужасной ситуации и не знают, что их ждет дальше.

Ирина Чуйко написала:

«О наболевшем. Об эвакуации граждан Украины из Уханя - эпицентра распространения коронавируса.

Друзья, пишу о наболевшем. У меня многие спрашивают, почему я не уехала из Уханя. Сейчас по порядку расскажу.

Я не хотела и не хочу уезжать из Уханя до последнего - этот город стал мне почти родным. И я хотела оставаться тут до тех пор, пока был смысл в помощи другим (об этом напишу в следующем посте) и относительной безопасности для своего здоровья.

К сожалению, эпидемия пока не идёт на спад, и ходят разговоры, что город вернётся к полноценной жизни не ранее конца марта - по позитивным прогнозам. Сидеть в изоляции не так просто, поверьте. Поэтому я решила эвакуироваться вместе с нашими гражданами в Украину - домой. Тем более, что все мои одногруппники и почти все друзья уехали. Большинство стран эвакуировали своих граждан в первую неделю февраля.

И вот тут началось самое интересное. По всем украинским каналам уже несколько раз передавали подробности нашей эвакуации: господин Олексій Гончарук, Прм‘єр-міністр України лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством ещё 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, сто они полностью готовы к атаке коронавируса... Тем временем Пан Президент Зеленский проходил «перевірку на справжність», встречаясь с Папой Римским... Почитайте его официальный Инстаграм.

Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... потом в понедельник 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля. В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (ок. 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель Консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на родине - иначе без него мы не сядем в самолёт. Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая несёт перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов.

Более того, нам даже выделили небольшую материальную помощь, но достаточную для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации.

И вот, все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя и из ждут Дома.

А утром 11 февраля нам сообщают, что ... самолёт, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолётах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолёт прилетел. А за нами – нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете…

Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон - Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и ещё ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с «Европейской» державой.

Как я говорила, ещё 2 недели назад руководство нашей страны заявляло, что они полностью готовы. То и дело говорили о месте проведения карантина - сначала, что это где-то в Ровно. Потом - 2 базы в Киевской области... А вчера чиновники заявили, что у них нет места для карантина... Что, правда?!

Я всегда гордилась тем, что я - украинка. В Китае я всем говорю, что я - из Украины, из Европейской страны. А по факту... маємо те, що маємо. Но уже так надоело быть первыми... с конца.

На фото: я и Данил, Межкультурный фестиваль в Уханьском университете, ноябрь 2019»



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