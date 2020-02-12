Тільки сьогодні! Великий розпродаж дешевих авіаквитків

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Угорський лоукост Wizz Air здійснює розпродаж квитків зі знижкою на всі рейси. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку перевізника у Фейсбуці.

«Забронюйте квиток вже сьогодні та отримайте 20% знижки на обраний рейс»,

– йдеться в повідомленні.

Є певні обмеження щодо дати польотів. Подорожі повинні бути завершені до 31 березня 2020 року.

Акція діє від 00:00 до 22:59 12 лютого. Знижка застосовується автоматично. Купити квитки можна на сайті Wizz Air або на мобільному додатку. На групові бронювання акція не поширюється.