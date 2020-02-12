Державіаслужба заявила про відсутність заборон на польоти у Китай

Завантажте мобільний додаток сайту

Будь-які заборони щодо виконання повітряних перевезень українськими авіаперевізниками з Китайської Народної Республіки або до неї на тлі розповсюдження в країні нового коронавірусу, станом на 7 лютого, відсутні. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державній авіаційній службі України, інформує NNS.

«Станом на сьогодні будь-які заборони щодо виконання повітряних перевезень українськими авіаперевізниками з/до Китайської Народної Республіки відсутні», — повідомили в авіаційній службі.

Крім того, повідомляється, що 28 січня управлінням мережею авіаційного фіксованого електрозв’язку (АФТН) було направлено інформаційну телеграму українським авіаперевізникам стосовно використання оперативних рекомендацій Європейського агентства з безпеки польотів EASA, що наведені в інформаційному бюлетені безпеки (Safety Information Bulletin) від 27 січня №2020-02, для отримання оперативної інформації щодо захворювання на новий коронавірус 2019-NCoV.

Також Державіаслужба нагадала, що з 29 січня по 3 лютого рейси за маршрутом Київ — Санья — Київ авіакомпаніями ТОВ «Авіакомпанія Скайап» та ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» виконувались з метою вивезення пасажирів з КНР, після чого вказаними авіаперевізниками прийнято рішення про тимчасову відміну рейсів за вищезазначеним маршрутом.

Читайте ще: МАУ змінила норму для перевезення тварин у салоні літака