В Украине запустили сервис, который платит деньги за безопасное вождение

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Украинским водителям предложат скидку на страховые полисы за безаварийное вождение. Об этом NNS стало известно из материала UBR.

Стартап Штрафы UA при участии Министерства инфраструктуры запустил приложение, которое должно помочь снизить количество аварий на дорогах. Сервис заработал 10 января 2020 года.

Всего за месяц им стали пользоваться более 10,5 тыс человек. Пока приложение работает для iOS-платформы, но планируется запуск и для Android.

Разработанная система позволит оценить манеру вождения конкретного водителя и мотивировать его улучшать ее. За ответственное поведение на дороге водитель получит награду — до 18% кэшбека от суммы страхования по полисам «автогражданки» (ОСАГО).

Когда водитель приобретает полис, ему сразу возвращается от 10% до 15% от его стоимости, также он зарабатывает дополнительную скидку за правильную езду до 5%.

Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от стиля вождения. Скидка по рейтингу такая:

3,3 - 4 = 3%;

4 - 4,8 = 4%;

4,8 - 5 = 5%.

Первый рейтинг вождения пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбека.

В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение.

По данным сервиса, 83% водителей превышают безопасную скорость. Также существенной является проблема использования телефона за рулем, что в 50% случаев приводит к аварийным ситуациям.

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По словам основателя сервиса Штрафы UA Дениса Дмитрова, большинство аварийных случаев происходит из-за уменьшения концентрации внимания водителя.

«Приложение Штрафы UA работает с 2016 года. За этот период мы увидели, что уплата штрафа не уменьшает количество аварий. Хотя именно для этого они и предназначены. Материальное вознаграждение работает лучше, чем штрафы. Но проблема не будет решена, если города не будут заинтересованы в формировании культуры сознательного вождения», — говорит Дмитров.

Стартап также разработал виджет для городов, который позволяет водителям, которые едут в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в той или иной местности.

Уже сейчас можно посмотреть, к чему готовиться в том или ином регионе. Например, водители Николаевской области пока оказались наиболее ответственными: там нарушают меньше, чем водители в других городах.

Рейтинг сознательного вождения в Николаеве сейчас самый высокий в Украине — 3,9, а самый низкий — в Волынской области (2,7).

По данным Госстата, больше всего аварий происходит во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях. Это самые опасные регионы для вождения.