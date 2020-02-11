Водителям рассказали, как будут изымать электронные права

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Электронные водительские права, которые стали доступны благодаря мобильному приложению Дія, также будут подлежать изъятию за нарушения. Этот процесс будет совершаться в онлайн-режиме.

Об NNS узнал от журналистов «Слово и Дело», которые ссылаются на телеканал «Украина». Подробности сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб.

Выскуб сообщил, что цифровые водительские права в смартфоне представляют собой отражение записи в реестре. Поэтому полиция имеет возможность менять саму запись, отражая в ней информацию об изъятии прав. В таком случае при первом же обновлении удостоверения в телефоне оно будут заблокировано.

Сейчас система блокировки электронных прав находится на этапе доработки. Сложности возникают в ситуациях, когда электронные права уже заблокированы, а карточка все еще находится в распоряжении водителя.

Напомним, 6 февраля в Украине представили приложение Дія. Приложение позволит хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование госуслугами онлайн.