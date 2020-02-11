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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час участі у заході «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування» розказав, як в Україні будуть боротися з аварійністю на дорогах. Про це NNS стало відомо із повідомлення УНН.

Повідомляється, що задля зниження аварійності на дорогах України будуть будувати розв’язки кільцевого типу, різнорівневі пішохідні переходи, пішохідні переходи з автономним освітленням, а також здійснюватимуть автоматичну фото- та відеофіксацію.

«Ми знаємо, що разом з новими, зручними, швидкісними, гарними дорогами зростає швидкість. Разом з цим, у нас зростає аварійність. У нас недостатньо безпекових рішень для того, щоб можна було рятувати життя. Кількість людей, яка в нас гине на дорогах — перевищує щороку кількість людей в зоні АТО (загиблих в зоні ООС - ред.) — понад 4 тис. громадян позбавляються життя. Дорожня війна — окрема проблема», — сказав Криклій.

З його слів, саме тому «в цьому році 1,5 млрд грн з Дорожнього фонду виділяється тільки на такі рішення, як розв’язки кільцевого типу, різнорівневі пішохідні переходи, 500 пішохідних переходів з автономним освітленням». Міністр додав, що також пропонуються альтернативні рішення, зміни в ДБН, «де ми будемо використовувати найкращий світовий досвід, який дозволяє пішохідні переходи робити зигзагового типу і зменшувати ризики потрапляння у ДТП пішоходів».

Він зазначив, що за цей рік понад 800 пішоходів потрапило в ДТП. Із них 56 загинуло.

«Окремо ми запроваджуємо, і вже найближчим часом, я сподіваюсь, що ви разом з Прем’єр-міністром будете анонсувати, запуск автоматичної фото- і відеофіксації. Для цього ми зробили всі підготовчі роботи. І сподіваюсь, що якийсь дуже короткостроковий перехідний тестовий період, але в подальшому буде запроваджена, і ця система буде запущена в Україні і буде масштабуватися на всю Україну. За рахунок цього ми маємо досягти принаймні 30% зменшення аварійності і смертності протягом цього року», — додав Криклій.

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