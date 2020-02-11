У Samsung відповіли, що треба робити з заблокованими телевізорами

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Українські користувачі нещодавно зіткнулися з хвилею блокувань своїх смарт-телевізорів, які були ввезені за допомогою «сірих» схем. Компанія Samsung Україна дала на своїй сторінці Facebook офіційну відповідь, що робити в цьому випадку. Про це NNS дізналася з повідомлення Ліга.Тech.

Компанія радить звертатися з питань роботи телевізорів, вироблених для поставки і реалізації не в Україні, безпосередньо в магазин, де було придбано пристрій. Призначені для продажу в Україні моделі мають в маркування UA. Їх виробляють в Китаї, В'єтнамі, Словаччині та Угорщині і їх можна придбати в мережі офіційних партнерів компанії Samsung.

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Блокування смарт-хаба телевізорів 2018-2019 модельного року відбувається після відключення телевізора від електромережі.

В телевізорах 2015-2017 модельного року це також може статися після скидання до заводських налаштувань.