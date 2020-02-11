До 8 Березня Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів

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Укрзалізниця призначила п'ятнадцять додаткових поїздів до 8 Березня. Про це NNS стало відомо з повідомлення прес-служби перевізника.

«Укрзалізниця закликає всіх охочих скористатися тривалими вихідними з 7 по 9 березня. Для цього Укрзалізниця вже призначила 15 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів. Паралельно з цим вивчається попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках», — йдеться в повідомленні.

Розклад для додаткових поїздів наступний:

№ 181/182 Київ — Львів

Зі Львова 6 та 9 березня. З Києва 7 та 10 березня.

Зі Львова о 12:18, прибуття до Києва о 00:02. З Києва — 00:55, прибуття до Львова о 10:36.

№ 235/236 Київ — Ужгород

З Києва 5, 8 та 10 березня. З Ужгорода 6 та 9 березня.

Відправлення з Києва о 20:28 та прибуття о 11:58. З Ужгорода — о 18:15 та прибуття о 08:40.

№ 239/207 Київ — Ужгород

З Києва 6 та 8 березня. З Ужгорода 7 та 9 березня.

Відправлення з Києва о 19:47 та прибуття о 10:58. З Ужгорода відправлення о 18:00 та прибуття о 10:20.

№ 219/220 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці

З Києва та Чернівців 7 та 9 березня.

Відправлення з Києва о 01:37 та прибуття о 17:30. З Чернівців — о 22:26 та прибуття о 14:52.

№ 249/250 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці

З Києва 6 березня, з Чернівців 9 березня.

Відправлення з Києва о 15:03, прибуття до Чернівців о 08:15. Відправлення з Чернівців о 19:15, прибуття до Києва о 11:56.

№ 267/268 Київ — Ковель

З Києва курсуватиме 6 та 10 березня, з Ковеля – 5 та 9 березня.

Відправлення з Києва о 23:08 та прибуття о 08:19. З Ковеля — 23:45 та прибуття до Києва 10:54.

№ 201/202 Київ —Жмеринка

Зі Жмеринки 6 березня, з Києва 10 березня.

Зі Жмеринки відправлення о 19:34 та прибуття до Києва о 00:09. З Києва — о 16:07, прибуття до Жмеринки о 21:30.

№ 233/234 Київ — Вінниця

З Києва та Вінниці курсуватиме 9 березня.

Відправлення з Києва о 13:27, прибуття до Вінниці о 16:30. Відправлення з Вінниці 17:30, прибуття до Києва о 21:20.

№ 209/210 Київ — Одеса

З Одеси 5 березня, з Києва – 10 березня.

Відправлення з Одеси 23:59, прибуття до Києва 11:56. Відправлення Києва 13:27 та прибуття до Одеси о 23:24.

№ 215/216 Київ — Кривий Ріг

З Кривого Рогу 6 березня, з Києва 10 березня.

З Кривого Рогу відправлення о 10:50, прибуття до Києва о 20:06. З Києва — о 09:57, прибуття до Кривого Рогу о 19:22.

№ 205/206 Покровськ — Харків

З Покровська та Харкова курсуватиме 6 та 9 березня.

З Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

№ 242/241 Одеса — Дніпро

З Одеси 5, 7 та 9 березня. З Дніпра 6, 8 та 10 березня.

Відправлення з Одеси о 23:38 та прибуття о 09:40. Відправлення з Дніпра о 22:30 та прибуття о 08:20.

№ 154 Кривий Ріг — Одеса

З Кривого Рогу 6, 8 та 10 березня. З Одеси 7 та 9 березня

З Кривого Рогу – 19:50 та прибуття до Одеси о 06:18. З Одеси о 21:37 та прибуття до Кривого Рогу о 08:25.

№ 204/203 Львів — Дніпро

Зі Львова 6, 8 та 10 березня. З Дніпра 5, 7 та 9 березня.

Зі Львова о 21:20 та прибуття в Дніпро о 11:24. З Дніпра о 16:39 та прибуття до Львова о 05:40.

№ 168/168 Львів — Одеса

У обох напрямках 7 та 9 березня.

Зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. З Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

Також Укрзалізниця призначила додатковий рейс — поїзд № 095/096 Черкаси — Львів, що відправлятиметься з Черкас 5 і 8 березня о 19:46 з прибуттям до Львова о 10:36, зі Львова 7 та 10 березня о 12:53 з прибуттям у Черкаси о 4:06.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.

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