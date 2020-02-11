Заблоковано фінансування кримськотатарського каналу ATR: в ефірі буде порожня студія (відео)

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Вчора, 10 лютог, стало відомо, що заблоковано фінансування з державного бюджету кримськотатарському телеканалу ATR. Про це NNS повідомляє з посиланням на aspi.com.ua.

Зазначається, що «телеканалу ATR в черговий раз заблокували фінансування, незважаючи на те, що держава виділила 50 млн грн на фінансування каналу в 2020 році». Про це йдеться в офіційній заяві телеканалу.

«В 2019 році держава перерахувала на рахунок телеканалу 15 млн грн держпідтримки 28 грудня - коли всі банки були закриті і ніякі операції не можна було провести. ATR, згідно із законом, змушений був повернути ці гроші державі», - заявили в ATR.

Повідомляється, що в 2020 році з держбюджету їм було виділено 50 млн грн.

«Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх казначейство заблокувало», - йдеться в заяві.

Заступник генерального директора АТR Айдер Муждабаєв повідомив на своєму Ютуб-каналі:

Від сьогодні ми починаємо марафон. Оскільки у нас немає грошей на виробництво програм, більшу частину часу в ефірі буде порожня студія. Періодично це буде перериватися ефірами, де ми будемо розмовляти з людьми про те, чи потрібен АТR, навіщо він потрібен, що потрібно зробити для його порятунку і чи потрібно взагалі звільняти Крим, чи, може, про це варто забути, щоб не нервувати нашого «Великого Брата».

За словами Муждабаєва, вчора відбулося засідання в Державному казначействі, на якому було вирішено не перераховувати закладені в бюджеті гроші телеканалу.

«Ми чекали сьогодні до четвертої вечора, коли було засідання в Державному казначействі, де остаточно було вирішено, що ті гроші, які закладені в бюджет 2020 року, не будуть віддані на фінансування нашого каналу», - заявив Муждабаєв.

Він зазначив, що вже з минулого року нефінансування їх компанії, яка не приносить прибутку і не має реклами, становило 15 млн грн. Ці гроші мали піти на оплату трансляції зі супутників. У зв'язку з цим трансляцію відключали, а після переговорів включали авансом.

Крім того, телекомпанії виставили умову, яку Муждабаєв назвав «нереальною», про проведення конкурсів на виготовлення контенту.

«Виявляється, щоб почати отримувати фінансування з держбюджету в цьому році, телеканал АТR має почати проводити конкурси на виготовлення контенту для нашого ж каналу. Тобто, ми знімаємо в Криму, припустимо, сюжети якісь новинні, суди, репресії, беремо якісь інтерв'ю в таємному режимі - і ми маємо сказати нашим людям: давайте, виходьте з тіні, всього лише кілька людей сидять, давайте більше, давайте вийдемо з тіні, проведемо конкурс: хто хоче знімати для АТR, щоб сісти у в'язницю на 15-18 років?» - зіронізував він.