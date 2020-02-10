Из Киева в Беларусь планируют запустить пароход

- 10 лют. 2020
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Водный туристический маршрут Киев – Мозырь (Беларусь) – Киев планирует запустить «Администрация речных портов» этой весной. О таких планах сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
Планируется, что в первый рейс пароход отравится в конце апреля. Туристы будут путешествовать на судне «Світанок».
Также NNS узнал на сайте Соцпортал, что кроме того, в Мининфраструктуры заявили, что проект восстановления речного пути Е-40 по маршруту Днепр — Припять находится на стадии практической реализации.
Как рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, Украина и Беларусь стремятся к сотрудничеству и развитию речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановлению полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекта Е-40. С открытием навигации планируется приступить к работам по дноуглублению.
Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекту Е-40. Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации. Работы по черпания и доведение судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия, планируется начать с открытием навигации,
- заявил Владислав Криклий.
Водный коридор Е-40 должен соединит Балтийское и Черное моря и пройдет по Висле, Бугу, Припяти, Днепру.
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