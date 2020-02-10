В Украине увеличат размер алиментов: когда и на сколько

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В 2020 году размер алиментов будет повышаться трижды: в январе, июле и декабре. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

Так, по данным Минсоцполитики, минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка до шести лет составит:

с 1 января 2020 года – 1779 гривен;

с 1 июля 2020 года – 1859 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 1921 гривня.

На содержание ребенка в возрасте 6-18 лет, как считают в министерстве, следует минимально выплачивать такие суммы:

с 1 января 2020 года – 2218 гривен;

с 1 июля 2020 года – 2318 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 2395 гривен.

Напомним, что в Украине два года назад запустили программу "Чужих детей не бывает", благодаря которой решается вопрос выплаты алиментов. По состоянию на середину июля прошлого года почти 60 тыс. неплательщиков алиментов получили штрафы от 20% до 50% от суммы долга.

За 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд гривен для 461,5 тыс. детей.