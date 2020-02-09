В Польше переживают, что украинские заробитчане могут уйти в Чехию

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Директор польской компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус заявил, что количество украинцев, выезжающих на заработки в Чехию, растет и поэтому Польша опасается конкуренции в этом плане. Об этом сообщил Укринформ.

По его словам, чешская сторона хоть и упрощает доступ к рынку труда, однако он в разы меньше, чем польский, поэтому не сможет принять большое количество людей.

"Чехия может быть большей угрозой для польского рынка труда, чем Германия. Эта страна сейчас работает над либерализацией доступа к рынку труда, в частности, планирует упростить трудоустройство и расширить его с трех месяцев до 12", - сказал Коркус.

Директор компании отметил, что новое миграционное законодательство Германии не должно повлиять на отток заробитчан.

"Эти опасения беспокоили Польшу тогда, когда еще не было известно, что именно предложит немецкая сторона. Сейчас мы понимаем, что угроза для польского рынка труда является незначительной и касается в основном высококвалифицированных специалистов", - резюмировал он.