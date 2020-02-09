Герб СССР с памятника "Родина-мать" надо демонтировать, - директор Института нацпамяти

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Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире ObozTV рассказал о планах демонтировать герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-мать" в Киеве до конца его каденции.

Он объяснил, что убрать советский герб со щита "не только возможно, но и должно быть сделано по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов".

"Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Тут надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело", – заявил Дробович.

Он также подчеркнул, что речи о сносе всего памятника "Родина-мать" не идет, вся информация по этому поводу - слухи. Дробович добавил, что саму скульптуру и технически было бы сложно демонтировать, она весит 300 тонн, и социально, это важный и знаковый для многих украинцев объект.

На вопрос, сколько времени понадобится, чтобы убрать со статуи коммунистические символы, он ответил, что очень хотел бы это сделать до окончания своей каденции.