Ириновичи и Мариновичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери (видео)

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Украинцы смогут менять не только отчество, но даже называться по-матери. Или вовсе отказаться от отчества. Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физических лиц на смену отчества".

Об этом NNS узнал из сюжета ТСН. Проект закона уже подан в профильный Комитет Верховной Рады.

Во многих странах привязку к одному из родителей не используют. Депутаты говорят, что такая норма устарела и от нее вообще можно отказаться или сделать необязательной.

Наталья, которая десять лет боролась за смену отчества, добилась своего. Она прошла путь от районного суда к Европейскому суду по правам человека. Там дело рассматривали шесть лет, но для женщины это было принципиальным вопросом. В 45 лет она получила новое свидетельство о рождении и паспорт.