ПФ Украины изменил размер пенсий: сколько и кто получает в 2020-м

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В Украине в 2020-м году средний размер пенсии установлен на уровне 3082,98 грн. Такие данные по состоянию на 1 января обнародовал Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на своей странице в Facebook.

Такая цифра подсчитана на основе средней выплаты для 11,3 млн пенсионеров. При этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.

Распределение пенсионеров по видам и размеру назначенных выплат:

по возрасту – 3064 грн, 75,4% пенсионеров,

по инвалидности – 2641 грн, 12,8% пенсионеров,

в случае утраты кормильца – 2916 грн, 5,7% пенсионеров,

за выслугу лет – 4500 грн, 5,4% пенсионеров,

социальные пенсии – 1644 грн, 0,7% пенсионеров.

Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).