14-річні українці зможуть оформити ID-карту та ідентифікаційний код однією процедурою

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В 2020 році Міністерство цифрової трансформації планує почати видавати 14-річним українцям ID-картки та ідентифікаційний код в рамках однієї послуги. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінцифри в Telegram.

Так, повідомляється, що в 2020 році міністерство об'єднає послуги отримання паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків. Ця послуга буде абсолютно безкоштовною для тих, хто отримує ID-карту вперше.

"Плануємо оптимізувати цей процес і трансформувати послугу. Нова послуга ID-14 буде доступна вже цього року. 14-річні громадяни України будуть отримувати паспорт та ідентифікаційний код одночасно. Всі ці персональні дані будуть міститися на ID-картках", - йдеться в повідомленні.

Так, у підлітків не буде необхідності отримувати окремий документ з ідентифікаційним кодом, але при бажанні можна буде оформити і окремий папір.

У Міністерстві зазначили, що для отримання документа необхідно особисто звернутися в територіальний підрозділ Державної міграційної служби або в Центр надання адміністративних послуг за місцем проживання.

При цьому в міністерстві порекомендували почати оформляти документи на паспорт не пізніше ніж через місяць після досягнення дитиною 14 років.